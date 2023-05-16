Россия созывает Совбез ООН из-за западных поставок оружия Украине

Москве не нравится, что Запад оказывает военную помощь Украине для защиты от российских агрессоров.

В четверг, 18 мая, по требованию РФ будет созвано заседание Совета Безопасности ООН, на котором будут обсуждать поставки Украине оружия странами Запада для защиты от российских агрессоров.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

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"Небензя (постпред РФ при ООН Василий Небензя, — ред.) — орудие военных преступлений — требует созвать на этой неделе заседание Совбеза ООН, чтобы "осудить" поставки нашими союзниками и партнерами оружия силам обороны Украины, — написал в Твиттере Кислица. — Рашизм будет наказан, а с ним и его сыпь — лавровые, небензи, подлянские".

Кислица напомнил, что нынешняя российская власть не остановится сама по себе, поэтому их нужно победить.

"Наши силы обороны защищают гражданское население, — добавил дипломат. — Это сводит с ума рашистов, а Небензя, соучастник военных преступлений, созывает заседание Совбеза ООН по поставкам оружия в Украину".

Заседание начнется в 15:00 (22:00 по Киеву).

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон сообщил положительные новости. Франция и несколько других европейских стран готовы уже в скором времени начать обучение украинских военных пилотов.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский поблагодарил всех защитников и защитниц украинского неба, которые за минувшую ночь сбили все 18 ракет, выпущенных россиянами.

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