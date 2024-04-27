Когда и где ждать обстрелов: прогноз астролога

Враг не отказывается от своих кровавых намерений.

В начале мая РФ может прибегнуть к массированным обстрелам Украины. Прежде всего будет "прилетать" по Харькову, Одессе, Киеву и другим городам.

Об этом рассказал астролог Влад Росс в интервью "УНИАНу".

Какие города в зоне риска

По словам Росса, в первую очередь в зоне риска с точки зрения обстрелов остается Харьков. Затем оккупанты будут уничтожать Одессу, Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Херсон и Хмельницкий. Естественно, что будут наноситься удары на Киев.

"На Западную Украину будет "прилетать" в меньшей степени", – прогнозирует астролог.

Он предупреждает, что Россия будет терроризировать Украину в начале следующего месяца, когда Плутон станет ретроградным. Речь идет о 1-2 мая.

"Также обстрелы будут продолжаться после инаугурации лживого Путина, а это с 9 по 15 мая", – заметил Росс.

23 мая также может быть небезопасно.

Ранее власти сообщили о последствиях "прилетов" в Харькове.

Читайте также: