Когда и где ждать обстрелов: прогноз астролога

Враг не отказывается от своих кровавых намерений.
В начале мая РФ может прибегнуть к массированным обстрелам Украины. Прежде всего будет "прилетать" по Харькову, Одессе, Киеву и другим городам.
Об этом рассказал астролог Влад Росс в интервью "УНИАНу".
Какие города в зоне риска
По словам Росса, в первую очередь в зоне риска с точки зрения обстрелов остается Харьков. Затем оккупанты будут уничтожать Одессу, Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Херсон и Хмельницкий. Естественно, что будут наноситься удары на Киев.
"На Западную Украину будет "прилетать" в меньшей степени", – прогнозирует астролог.
Он предупреждает, что Россия будет терроризировать Украину в начале следующего месяца, когда Плутон станет ретроградным. Речь идет о 1-2 мая.
"Также обстрелы будут продолжаться после инаугурации лживого Путина, а это с 9 по 15 мая", – заметил Росс.
23 мая также может быть небезопасно.
Ранее власти сообщили о последствиях "прилетов" в Харькове.
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