Россия атаковала Черниговщину — попала в пожарную часть

По данным правоохранителей, в результате обстрела люди не пострадали.
В субботу, 27 апреля, оккупационные войска обстреляли Новгород-Северский район Черниговской области и попали в помещение пожарной части.
Об этом сообщает полиция Черниговской области.
"На пограничные Черниговщины в результате российских обстрелов повреждено помещение пожарной части: полиция документирует последствия. Российская армия продолжает производить обстрелы мирного населения приграничья. Под ударом оказалась пожарная часть в одном из сел Новгород-Северского района", — сказано в заявлении.
По данным правоохранителей, в результате обстрела люди не пострадали.
Судя по фотографии, опубликованной полицией, помещение серьезно повреждено из-за российских обстрелов.
Полиция Новгород-Северского района документирует последствия вражеской атаки.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Напомним, в ночь на 27 апреля РФ ударила ракетами по психушке в Харькове. В ОГА показали фото последствий.
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