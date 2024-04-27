Коли і де чекати на обстріли: прогноз астролога

Ворог не відмовляється від своїх кривавих намірів.

На початку травня РФ може вдатися до масованих обстрілів України. Передовсім "прилітатиме" по Харкову, Одесі, Києву та інших містах.

Про це розповів астролог Влад Росс в інтерв'ю "УНІАН".

Які міста у зоні ризику

За словами Росса, насамперед у зоні ризику з погляду обстрілів залишається Харків. Потім окупанти знищуватимуть Одесу, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Херсон та Хмельницький. Природно, що завдаватимуться удари на Київ.

"На Західну Україну буде "прилітати" меншою мірою", – прогнозує астролог.

Він попереджає, що Росія буде тероризувати Україну на початку наступного місяця, коли Плутон стане ретроградним. Йдеться про 1-2 травня.

"Також обстріли триватимуть після інавгурації брехливого Путіна, а це з 9 по 15 травня", – зауважив Росс.

23 травня також може бути небезпечно.

Раніше влада повідомила про наслідки "прильотів" у Харкові.

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