Когда ПриватБанк закроет счет Бонус+ и что будет с деньгами украинцев

Когда ПриватБанк закроет счет Бонус+ и что будет с деньгами украинцев

Уже с 1 мая 2022 клиенты ПриватБанка больше не смогут пользоваться счетом Бонус+. Читайте в ТСН.ua, как и на что можно потратить эти средства.

Спикер ПриватБанка Олег Серга предупреждает, что уже 1 мая 2022 года все счета Бонус+ будут закрыты, а оставшиеся на них средства будут переданы на нужды ВСУ.

Напоминаем, что на апрель на счетах Бонус+ у украинцев остается около 600 тысяч гривен, и с начала мая программа работать перестанет, а остатками пользоваться будет невозможно.

Что это за программа Бонус+

Эта клиентская программа лояльности была доступна всем владельцам платежных карт ПриватБанка. Она помогала экономить на покупках и копить средства на специальном виртуальном счете. Когда клиент банка рассчитывался картой в магазинах-партнерах, маленький процент от израсходованной суммы возвращался назад. Бонусные начисления были индивидуальны для каждой торговой точки.

Позже накопленные средства можно было потратить на покупки в тех же магазинах-партнерах. Хотя существовали и некоторые ограничения. Например, нельзя было рассчитаться виртуальным счетом Бонус+ за сигареты, алкоголь и другие акцизные товары.

На что можно потратить деньги Бонус+

По всей Украине насчитывается около 40 тысяч торговых точек, которые являются партнерами ПриватБанка, поэтому там можно пользоваться бонусным счетом до 1 мая 2022 года. Среди партнеров – супермаркеты, медицинские клиники, отели, магазины бытовой техники, некоторые АЗС, рестораны, кафе, магазины одежды. Были в списке и интернет-магазины. По этой ссылке доступны все точки.

Обычно магазины-партнеры имеют специальную наклейку в виде клубники, хотя лучше уточнить заранее, принимают ли здесь средства с виртуального счета Бонус+. Также на эти средства на сайте ПриватБанка можно купить купон-скидку. Купон при покупке придет на электронную почту или в смс. Его нужно будет показать на кассе при покупке или распечатать.

Как проверить остаток средств

Клиенты ПриватБанка, у которых подключена эта услуга, обычно получают уведомления с количеством бонусных гривен. Но проверить остаток можно самостоятельно. Для этого необходимо зайти в приложение или на сайт Приват24, выбрать в меню "Выписка по картам", затем "Бонус плюс". Проверить остаток можно в банкомате, если нажать "Просмотр баланса" — "Бонус плюс".

Можно ли снять или перевести деньги со счета Бонус+

К сожалению, снять или перевести деньги с виртуального счета невозможно. Их можно только тратить в определенных магазинах-партнерах.