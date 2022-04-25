Оккупанты нарушают приказ Путина: Арестович о ситуации в Мариуполе

Враг продолжает блокаду Мариуполя и не разрешает эвакуацию мирного населения, в частности с завода "Азовсталь".

Российские оккупанты продолжают держать в заложниках мариупольцев, при этом врут о том, что они 25 апреля организовали гуманитарные коридоры из окруженной РФ "Азовстали" в Мариуполе.

Враг продолжает атаковать район обороны ВСУ в Мариуполе – завод "Азовсталь". Оккупанты используют авиацию, артиллерию и остальные средства, включая наземные средства, ведут огонь танками.

Об этом советник главы офиса президента Алексей Арестович сказал 25 апреля в видеообращении.

"Пытается продвигаться туда штурмовыми группами, то есть нарушает, как может, приказ собственного верховнокомандующего, президента Российской Федерации Владимира Путина. Что, скажем так деликатнее, лишний раз показывает, с кем мы воюем. Цензурные слова здесь тяжело подобрать", — сказал он.

Напомним, на Пасху оккупанты депортировали из Мариуполя в Россию почти 150 человек, среди них дети.

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