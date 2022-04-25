Арестович назвал "горячие точки" на протяжении последних суток войны

Украинцы уже 61 день борются с российским врагом.

Как рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, в течение последних суток военно-политическая обстановка существенно не изменилась.

Это он отметил во время брифинга 25 апреля. Также политик рассказал, где сейчас "горячие точки".

"Основные усилия враг продолжает сосредоточивать на направлениях Рубежное, Северодонецк, Попасная. А также на направлении Изюм. На города Славянск и Краматорск оккупанты пытаются продвигаться, но успеха нет", — сообщил советник главы ОП.

Напомним, ранее Арестович сообщил, что Киев пока не следует считать безопасным. В правительственном квартале столицы до сих пор находят заминированные автомобили и растяжки.

Алексей Арестович рассказал о ситуации на 61 день российского вторжения

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