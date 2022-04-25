Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Арестович назвав "найгарячіші точки" протягом останньої доби війни

Арестович назвав "найгарячіші точки" протягом останньої доби війни

Дата публікації
Перегляди
25к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Арестович назвав "найгарячіші точки" протягом останньої доби війни

Українці вже 61 добу борються з російським ворогом.

Як розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович, протягом останньої доби воєнно-політична обстановка суттєво не змінилася.

Це він зазначив під час брифінгу 25 квітня. Також політик розповів, де зараз "найгарячіші точки".

"Основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на напрямках Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна. А також на напрямку Ізюм. На міста Слов’янськ та Краматорськ окупанти намагаються просуватися, але успіху немає", – повідомив радник голови ОП.

Нагадаємо, раніше Арестович повідомив, що Київ наразі не варто вважати безпечним. В урядовому кварталі столиці досі знаходять заміновані авто та розтяжки.

Олексій Арестович розповів про ситуацію на 61 день російського вторгнення

Олексій Арестович розповів про ситуацію на 61 день російського вторгнення

Читайте також:

Наступна публікація