Арестович назвав "найгарячіші точки" протягом останньої доби війни

Українці вже 61 добу борються з російським ворогом.

Як розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович, протягом останньої доби воєнно-політична обстановка суттєво не змінилася.

Це він зазначив під час брифінгу 25 квітня. Також політик розповів, де зараз "найгарячіші точки".

"Основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на напрямках Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна. А також на напрямку Ізюм. На міста Слов’янськ та Краматорськ окупанти намагаються просуватися, але успіху немає", – повідомив радник голови ОП.

Нагадаємо, раніше Арестович повідомив, що Київ наразі не варто вважати безпечним. В урядовому кварталі столиці досі знаходять заміновані авто та розтяжки.

Олексій Арестович розповів про ситуацію на 61 день російського вторгнення

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