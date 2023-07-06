Когда в Украине празднуют День семьи в 2023 году: традиции, пожелания

Международный день семьи празднуют 15 мая, но в Украине еще один неофициальный праздник, который приходится на 8 июля. Это отличный повод напомнить родным, насколько они важны для вас, подарить теплые слова и хорошие поздравления.

Когда в Украине празднуют День семьи 2023 года

Украина вместе с другими странами мира отмечает День семьи 15 мая. Однако раньше этот праздник приходился на другую дату, которая неофициально осталась достаточно популярной среди украинцев. И эта дата была 8 июля. В 2023 году она приходится на субботу, так что можно собраться всей семьей за праздничным столом или пойти на природу.

Поздравления с Днем семьи в стихах и прозе

Семья – это самое важное, что есть у человека. Опора, тыл, поддержка, понимание. Пусть каждый вспомнит своих родных и близких, позвонит, напишет, поздравит и порадуется за то, какое сокровище у него есть. С международным днем семьи!

С днем семьи поздравления / Фото: ТСН.ua

***

Семья – это тот светлый островок,

Где всегда быть сможешь счастливым,

Где тебя любят, где всегда верят,

И всегда будут рядом с тобой.

С Днем Семьи поздравляю вас,

Желаю любви, тепла и согласия,

Пусть всегда будет крепкой связь,

И в сердце – только счастливые моменты!

С днем семьи поздравления / Фото: ТСН.ua

***

Поздравляю с Днем семьи! Желаю понимания, счастья, невероятных планов и множества интересных занятий. Пусть семья всегда будет крепкой скалой, защитой от невзгод и утешением в беде. Любовь, светлого будущего, изобилия и совместного развития!

С днем семьи поздравления / Фото: ТСН.ua

***

Семья – это счастье, любовь и удача,

Семья – это летом поездки на дачу.

Семья – это праздник, семейные даты,

Подарки, покупки, приятные траты.

Рождение детей, первый шаг, первый лепет,

Вера в лучшее, волнение и трепет.

Семья — дружный труд и вечные заботы,

Семья – это много дома работы.

Семья – это сложно.

Семья – это важно.

Семья — это когда

Все на свете возможно.

С днем семьи поздравления

***

Семья – это наша опора, наша поддержка в жизни. Она дает нам чувство безопасности и спокойствия. Поэтому я желаю каждой семье быть вместе, любить друг друга и уметь дарить радость и счастье своим близким. Пусть сегодняшний день будет наполнен теплом и уютом, а ваши сердца всегда будут наполнены любовью и согласием. С Днем семьи!