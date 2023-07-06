Когда в Украине празднуют День семьи в 2023 году: традиции, пожелания

Международный день семьи празднуют 15 мая, но в Украине еще один неофициальный праздник, который приходится на 8 июля. Это отличный повод напомнить родным, насколько они важны для вас, подарить теплые слова и хорошие поздравления.
Когда в Украине празднуют День семьи 2023 года
Украина вместе с другими странами мира отмечает День семьи 15 мая. Однако раньше этот праздник приходился на другую дату, которая неофициально осталась достаточно популярной среди украинцев. И эта дата была 8 июля. В 2023 году она приходится на субботу, так что можно собраться всей семьей за праздничным столом или пойти на природу.
Поздравления с Днем семьи в стихах и прозе
Семья – это самое важное, что есть у человека. Опора, тыл, поддержка, понимание. Пусть каждый вспомнит своих родных и близких, позвонит, напишет, поздравит и порадуется за то, какое сокровище у него есть. С международным днем семьи!
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Семья – это тот светлый островок,
Где всегда быть сможешь счастливым,
Где тебя любят, где всегда верят,
И всегда будут рядом с тобой.
С Днем Семьи поздравляю вас,
Желаю любви, тепла и согласия,
Пусть всегда будет крепкой связь,
И в сердце – только счастливые моменты!
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Поздравляю с Днем семьи! Желаю понимания, счастья, невероятных планов и множества интересных занятий. Пусть семья всегда будет крепкой скалой, защитой от невзгод и утешением в беде. Любовь, светлого будущего, изобилия и совместного развития!
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Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Вера в лучшее, волнение и трепет.
Семья — дружный труд и вечные заботы,
Семья – это много дома работы.
Семья – это сложно.
Семья – это важно.
Семья — это когда
Все на свете возможно.
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Семья – это наша опора, наша поддержка в жизни. Она дает нам чувство безопасности и спокойствия. Поэтому я желаю каждой семье быть вместе, любить друг друга и уметь дарить радость и счастье своим близким. Пусть сегодняшний день будет наполнен теплом и уютом, а ваши сердца всегда будут наполнены любовью и согласием. С Днем семьи!