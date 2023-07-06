Коли в Україні святкують День сім'ї 2023 року: традиції, побажання

Міжнародний день сім'ї святкують 15 травня, але в Україні є ще одне неофіційне свято, яке припадає на 8 липня. Це чудовий привід нагадати рідним, наскільки вони важливі для вас, подарувати теплі слова й гарні привітання.

Коли в Україні святкують День сім'ї 2023 року

Україна разом з іншими країнами світу святкує День сім'ї 15 травня. Однак раніше це свято припадало на іншу дату, яка неофіційно залишилася доволі популярною серед українців. І цією датою було 8 липня. 2023 року вона припадає на суботу, тож можна зібратися всією родиною за святковим столом чи піти на природу.

Привітання з Днем сім'ї у віршах та прозі

Сім'я – це найважливіше, що є у людини. Опора, тил, підтримка, розуміння. Нехай кожен згадає про своїх рідних і близьких, зателефонує, напише, привітає і порадіє за те, який скарб у нього є. З міжнародним днем сім'ї!

З Днем сім'ї – привітання / Фото: ТСН.ua

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Сім'я – це той світлий острівок,

Де завжди бути зможеш щасливим,

Де тебе люблять, де завжди вірять,

І завжди будуть поруч з тобою.

З Днем Сім'ї вітаю вас,

Бажаю любові, тепла і злагоди,

Хай завжди буде міцним зв'язок,

І в серці – тільки щасливі моменти!

З Днем сім'ї – привітання / Фото: ТСН.ua

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Вітаю з Днем сім'ї! Бажаю порозуміння, щастя, неймовірних планів та безлічі цікавих занять. Нехай сім'я завжди буде міцною скелею, захистом від негараздів і втіхою в біді. Кохання, світлого майбутнього, достатку та спільного розвитку!

З Днем сім'ї – привітання / Фото: ТСН.ua

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Сім'я – це щастя, любов і удача,

Сім'я – це влітку поїздки на дачу.

Сім'я – це свято, сімейні дати,

Подарунки, покупки, приємні витрати.

Народження діток, перший крок, перший лепет,

Віра в найкраще, хвилювання і трепет.

Сім'я – дружна праця і вічні турботи,

Сім'я – це багато вдома роботи.

Сім'я – це складно.

Сім'я – це важливо.

Сім'я – це коли

Все на світі можливо.

З Днем сім'ї – привітання

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Сім'я – це наша опора, наша підтримка в житті. Вона дає нам відчуття безпеки та спокою. Тому я бажаю кожній родині бути разом, любити одне одного та вміти дарувати радість і щастя своїм близьким. Нехай сьогоднішній день буде наповнений теплом і затишком, а ваші серця завжди будуть сповнені любові та злагоди. З Днем сім'ї!