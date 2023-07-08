Зеленський провів розмову з прем'єром Португалії: обговорили саміт НАТО

Український лідер візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Португалії Антоніу Коштою напередодні Вільнюського саміту НАТО.
Про це йдеться у Telegram-канал президента.
Зазначається, що у ході розмови вдалося підкреслити важливість рішучої позиції НАТО щодо майбутнього членства України.
"Дякую за готовність взяти конкретну участь у реалізації трьох пунктів Української формули миру: щодо продовольчої та енергетичної безпеки, а також щодо екоциду.", - написав президент.
Нагадаємо, американський президент Джо Байден заявив ЗМІ, що війна Росії в Україні має закінчитися, перш ніж Альянс зможе розглянути питання про додавання Києва до своїх лав.
Читайте також:
- На кордоні з Польщі зростають черги: коли і як краще перетинати пункти пропуску
- Росія скерувала на південь України майже все Східне угруповання військ: що це означає
- ЗСУ "задвохсотили" російського футбольного арбітра, який поїхав вбивати українців