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Зеленський провів розмову з прем'єром Португалії: обговорили саміт НАТО

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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Зеленський провів розмову з прем'єром Португалії: обговорили саміт НАТО

Зеленський провів розмову з прем'єром Португалії: обговорили саміт НАТО / Фото: Associated Press

Український лідер візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Португалії Антоніу Коштою напередодні Вільнюського саміту НАТО.

Про це йдеться у  Telegram-канал президента.

Зазначається, що у ході розмови вдалося підкреслити важливість рішучої позиції НАТО щодо майбутнього членства України.

"Дякую за готовність взяти конкретну участь у реалізації трьох пунктів Української формули миру: щодо продовольчої та енергетичної безпеки, а також щодо екоциду.", - написав президент.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден заявив ЗМІ, що війна Росії в Україні має закінчитися, перш ніж Альянс зможе розглянути питання про додавання Києва до своїх лав.

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Дата публікації
Перегляди
116
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