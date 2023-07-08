Саджав дитину на ланцюг та бив обухом сокири: суд виніс вирок мешканцю Одещини

На Одещині до умовного строку покарання засуджено чоловіка, який саджав на ланцюг та бив по голові обухом сокири дитину. Це випливає з вироку Овідіопольського районного суду.

Як йдеться у документі, подія сталася вночі 5 серпня 2022 року у квартирі фігуранта в селі Лібенталь Одеського району.

Зазначається, що чоловік закріпив хлопчику на шию один кінець металевого цепка, зафіксувавши його у виді нашийника, а другий кінець приєднав до шафи. Як встановив суд, опікун це зробив через сварку з неповнолітнім, який "не дотримувався побутової дисципліни".

Також фігурант бив дитину обухом сокири по голові, внаслідок чого вона отримала тілесні ушкодження. Зокрема, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забійну рану потилично-скроневої ділянки голови.

Зловмисник звільнив дитину тільки за три доби – 8 серпня о 16:00 2022 года.

У суді фігурант визнав свою провину.

Суд визнав його винним скоєнні злочину (за ч. 2 ст. 146 ККУ) та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на п'ять років з іспитовим строком три роки.

За даними місцевих ЗМІ, потерпілому, батьки якого загинули, – 10 років, фігурант – його дядько.

Нагадаємо, схожий випадок стався теж на Одещині, у селищі Ширяєве Березівського району. Семирічного хлопчика родина, яка опікувалася ним після смерті батьків, теж тримала на ланцюгу. Його за ногу прив’язували у спеку на металевий ланцюг.

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