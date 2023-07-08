Зеленский провел разговор с премьером Португалии: обсудили саммит НАТО

Украинский лидер примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Португалии Антониу Коштой в преддверии Вильнюсского саммита НАТО.
Об этом говорится в Telegram-канале президента.
Отмечается, что в ходе беседы удалось подчеркнуть важность решительной позиции НАТО по поводу будущего членства Украины.
"Спасибо за готовность принять конкретное участие в реализации трех пунктов Украинской формулы мира: по продовольственной и энергетической безопасности, а также по экоциду", — написал президент.
Напомним, американский президент Джо Байден заявил СМИ, что война России в Украине должна закончиться, прежде чем Альянс сможет рассмотреть вопрос о добавлении Киева в свои ряды.
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