Зеленский провел разговор с премьером Португалии: обсудили саммит НАТО

Украинский лидер примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Португалии Антониу Коштой в преддверии Вильнюсского саммита НАТО.

Об этом говорится в Telegram-канале президента.

Отмечается, что в ходе беседы удалось подчеркнуть важность решительной позиции НАТО по поводу будущего членства Украины.

"Спасибо за готовность принять конкретное участие в реализации трех пунктов Украинской формулы мира: по продовольственной и энергетической безопасности, а также по экоциду", — написал президент.

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Напомним, американский президент Джо Байден заявил СМИ, что война России в Украине должна закончиться, прежде чем Альянс сможет рассмотреть вопрос о добавлении Киева в свои ряды.

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