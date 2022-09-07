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Корабельная группировка врага продолжает маневры вдоль крымского побережья

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Корабельная группировка врага продолжает маневры вдоль крымского побережья

Фото: Facebook/Военно-Морские силы Украины

Корабельная группировка врага без существенных изменений количества и задач продолжает маневры вдоль крымского побережья в ракетно безопасных районах.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Изготовка, на боевом дежурстве два надводных ракетоносителя, снаряженные 16 "Калибрами".

«Учитывая актуальность угроз ракетных ударов и артиллерийских обстрелов, прислушивайтесь к оговоркам сил обороны. Будьте бдительны и внимательны, не подвергайте себя опасности в зонах запрещенных для посещения. В частности, участки побережья пока особенно опасны. Море штормит и может быть щедрым в неприятности. По алгоритмам воздушной тревоги действуйте оперативно и сосредоточенно. Получившуюся информацию воспринимайте критически, проверяйте ее правдивость через официальные источники. Информацию о действиях наших подразделений, их месте положения и передвижения не сообщайте, не ориентируйте врага. Будем крепкими и мы обязательно победим!», — говорится в сообщении.

Ранее в Генштабе подтвердили ликвидацию россиян в Купянске и Херсоне.

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