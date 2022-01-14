Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 14 января

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 14 января

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 10 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 14 января 2022 года зафиксировано 10 476 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 140 человек, 7 285 пациентов выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 1 656 человек, а 92 835 человек вакцинировано против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 737 510 человек;

поправилось – 3 545 111 человек;

летальных исходов – 98 068;

проведено ПЦР-тестов – 17 108 685.

С начала вакцинальной кампании привито 14 941 502 человека, из них получили первую дозу – 14 941 500 человек, получили две дозы – 14 197 703 человека, получили дополнительную дозу – 8 639 человек, бустерную дозу – 70 663 человека. Всего проведено 29 218 505 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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