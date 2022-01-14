Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 14 січня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 14 січня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 10 тисяч.

В Україні станом на ранок 14 січня 2022 року зафіксовано 10 476 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 140 людей, 7 285 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 656 осіб, а 92 835 людей вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 737 510 осіб;

одужало – 3 545 111 осіб;

летальних випадків – 98 068;

проведено ПЛР-тестувань – 17 108 685.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 941 502 людини, з них отримали першу дозу – 14 941 500 людей, отримали дві дози – 14 197 703 людини, отримали додаткову дозу – 8 639 людей, бустерну дозу – 70 663 людей. Загалом проведено 29 218 505 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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