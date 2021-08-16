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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 16 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 16 августа

УНИАН

Больше всего заражений COVID зарегистрировали в Киеве — 59.

Украина по состоянию на утро 16 августа зафиксирован 417 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 14 человек, еще 248 выздоровели. Было проведено 19 071 тест.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в регионах:

  • г. Киев — 59
  • Винницкая — 35
  • Волынская — 6
  • Днепропетровская — 19
  • Донецкая — 8
  • Житомирская — 17
  • Закарпатская — 1
  • Запорожская — 0
  • Ивано-Франковская — 25
  • Киевская — 17
  • Кировоградская — 1
  • Луганская — 7
  • Львовская — 14
  • Николаевская — 12
  • Одесская — 47
  • Полтавская — 7
  • Ровенская — 5
  • Сумская — 32
  • Тернопольская — 25
  • Харьковская — 13
  • Херсонская — 30
  • Хмельницкая — 0
  • Черкасская — 6
  • Черновицкая — 28
  • Черниговская — 3

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 2266329 человек;
  • выздоровели — 2197075 человек;
  • летальных случаев — 53269.

Как сообщалось, накануне, 15 августа, было зафиксировано 695 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 17 человек, еще 238 выздоровели. Было проведено 30 798 тестов.

Напомним, Министерство здравоохранения готовится к трем сценариям течения новой волны COVID-19 в Украине, в частности "оптимальному, пессимистическому и умеренному".

А ученые НАН прогнозируют рост числа новых случаев COVID-19 в Украине уже в ближайшие дни. За сутки будут фиксировать почти 1300 случаев. Согласно данным НАН Украины, сейчас среднее количество новых выражений в стране выросло до 839 человек в день. За две последние недели этот показатель вырос на 44%.

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