Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 16 августа

Больше всего заражений COVID зарегистрировали в Киеве — 59.
Украина по состоянию на утро 16 августа зафиксирован 417 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 14 человек, еще 248 выздоровели. Было проведено 19 071 тест.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.
Коронавирус в регионах:
- г. Киев — 59
- Винницкая — 35
- Волынская — 6
- Днепропетровская — 19
- Донецкая — 8
- Житомирская — 17
- Закарпатская — 1
- Запорожская — 0
- Ивано-Франковская — 25
- Киевская — 17
- Кировоградская — 1
- Луганская — 7
- Львовская — 14
- Николаевская — 12
- Одесская — 47
- Полтавская — 7
- Ровенская — 5
- Сумская — 32
- Тернопольская — 25
- Харьковская — 13
- Херсонская — 30
- Хмельницкая — 0
- Черкасская — 6
- Черновицкая — 28
- Черниговская — 3
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2266329 человек;
- выздоровели — 2197075 человек;
- летальных случаев — 53269.
Как сообщалось, накануне, 15 августа, было зафиксировано 695 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 17 человек, еще 238 выздоровели. Было проведено 30 798 тестов.
Напомним, Министерство здравоохранения готовится к трем сценариям течения новой волны COVID-19 в Украине, в частности "оптимальному, пессимистическому и умеренному".
А ученые НАН прогнозируют рост числа новых случаев COVID-19 в Украине уже в ближайшие дни. За сутки будут фиксировать почти 1300 случаев. Согласно данным НАН Украины, сейчас среднее количество новых выражений в стране выросло до 839 человек в день. За две последние недели этот показатель вырос на 44%.