Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 16 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 16 августа

Больше всего заражений COVID зарегистрировали в Киеве — 59.

Украина по состоянию на утро 16 августа зафиксирован 417 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 14 человек, еще 248 выздоровели. Было проведено 19 071 тест.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в регионах:

г. Киев — 59

Винницкая — 35

Волынская — 6

Днепропетровская — 19

Донецкая — 8

Житомирская — 17

Закарпатская — 1

Запорожская — 0

Ивано-Франковская — 25

Киевская — 17

Кировоградская — 1

Луганская — 7

Львовская — 14

Николаевская — 12

Одесская — 47

Полтавская — 7

Ровенская — 5

Сумская — 32

Тернопольская — 25

Харьковская — 13

Херсонская — 30

Хмельницкая — 0

Черкасская — 6

Черновицкая — 28

Черниговская — 3

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2266329 человек;

выздоровели — 2197075 человек;

летальных случаев — 53269.

Как сообщалось, накануне, 15 августа, было зафиксировано 695 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 17 человек, еще 238 выздоровели. Было проведено 30 798 тестов.

Напомним, Министерство здравоохранения готовится к трем сценариям течения новой волны COVID-19 в Украине, в частности "оптимальному, пессимистическому и умеренному".

А ученые НАН прогнозируют рост числа новых случаев COVID-19 в Украине уже в ближайшие дни. За сутки будут фиксировать почти 1300 случаев. Согласно данным НАН Украины, сейчас среднее количество новых выражений в стране выросло до 839 человек в день. За две последние недели этот показатель вырос на 44%.

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