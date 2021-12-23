Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 23 декабря

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 7 тысяч.
В Украине по состоянию на утро 23 декабря зафиксировано 7 312 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 275 человек, 16 521 пациент выздоровел.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 1 691 человека, а 117 443 человека вакцинировано против COVID-19.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 630 391 человек;
- поправилось – 3 393 420 человек;
- летальных исходов – 94 184;
- проведено ПЦР-тестов – 16 598 851.
С начала вакцинальной кампании привито 14 500 520 человек, из них получили первую дозу – 14 500 518 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 219 547 человек, получили дополнительную дозу – 596 человек. Всего проведено 27 720 661 прививка.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
Читайте также:
- Новый штамм коронавируса "Омикрон": чем он опаснее "Дельты"
- В Израиле заявили, что нашли способ уничтожать коронавирус через две секунды
- Pfizer готов адаптировать свою вакцину к штамму ”Омикрон” — Еврокомиссия