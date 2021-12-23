Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 23 декабря

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 23 декабря

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 7 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 23 декабря зафиксировано 7 312 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 275 человек, 16 521 пациент выздоровел.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 1 691 человека, а 117 443 человека вакцинировано против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 630 391 человек;

поправилось – 3 393 420 человек;

летальных исходов – 94 184;

проведено ПЦР-тестов – 16 598 851.

С начала вакцинальной кампании привито 14 500 520 человек, из них получили первую дозу – 14 500 518 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 219 547 человек, получили дополнительную дозу – 596 человек. Всего проведено 27 720 661 прививка.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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