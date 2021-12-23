Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 23 грудня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 23 грудня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 7 тисяч.

В Україні станом на ранок 23 грудня зафіксовано 7 312 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 275 людей, 16 521 пацієнт одужав.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 691 особу, а 117 443 людини вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 630 391 особа;

одужало – 3 393 420 осіб;

летальних випадків – 94 184;

проведено ПЛР-тестувань – 16 598 851.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 500 520 людей, з них отримали першу дозу – 14 500 518 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 219 547 людей, отримали додаткову дозу – 596 людей. Загалом проведено 27 720 661 щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також: