Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 24 января

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 24 января

За последние сутки число заболевших выросло почти на 13 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 24 января 2022 года зафиксировано 12 915 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 67 человек, 2 430 пациентов поправилось.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 1 836 человек, а 22 541 человек вакцинирован против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 870 370 человек;

поправилось – 3 585 338 человек;

летальных исходов – 99 282;

проведено ПЦР-тестов – 17 523 330.

С начала вакцинальной кампании привито 15 164 118 человек, из них получили первую дозу – 15 164 116 человек, получили две дозы – 14 466 084 человека, получили дополнительную дозу – 13 108 человек, бустерную дозу – 208 784 человека. Всего проведено 29 852 092 прививки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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