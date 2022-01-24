Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 24 января

За последние сутки число заболевших выросло почти на 13 тысяч.
В Украине по состоянию на утро 24 января 2022 года зафиксировано 12 915 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 67 человек, 2 430 пациентов поправилось.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 1 836 человек, а 22 541 человек вакцинирован против COVID-19.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 870 370 человек;
- поправилось – 3 585 338 человек;
- летальных исходов – 99 282;
- проведено ПЦР-тестов – 17 523 330.
С начала вакцинальной кампании привито 15 164 118 человек, из них получили первую дозу – 15 164 116 человек, получили две дозы – 14 466 084 человека, получили дополнительную дозу – 13 108 человек, бустерную дозу – 208 784 человека. Всего проведено 29 852 092 прививки.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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