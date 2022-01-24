Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 24 січня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 24 січня

За останню добу кількість хворих зросла майже на 13 тисяч.

В Україні станом на ранок 24 січня 2022 року зафіксовано 12 915 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 67 людей, 2 430 пацієнтів одужало.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 836 осіб, а 22 541 людину вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 870 370 осіб;

одужало – 3 585 338 осіб;

летальних випадків – 99 282;

проведено ПЛР-тестувань – 17 523 330.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 164 118 людей, з них отримали першу дозу – 15 164 116 людей, отримали дві дози – 14 466 084 людини, отримали додаткову дозу – 13 108 людей, бустерну дозу – 208 784 людини. Загалом проведено 29 852 092 щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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