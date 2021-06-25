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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 25 июня

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 25 июня

Associated Press

За последние сутки количество заболевших возросло на менее тысячи.

В Украине по состоянию на утро 25 июня зафиксирован 876 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 53 человека, еще 2405 выздоровели. Было проведено 45 720 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион

подтвержденные

зарегистрировано умерших

выздоровели

всего

в сутки

всего

в сутки

всего

в сутки

г. Киев

213030

196

5186

1

203934

387

Винницкая

71042

9

1689

0

69073

22

Волынская

62095

19

1193

1

60424

78

Днепропетровская

135461

63

4416

7

129215

98

Донецкая

90544

53

2346

8

87599

107

Житомирская

88359

30

1784

0

86202

118

Закарпатская

62077

14

1603

0

60131

42

Запорожская

104491

72

2434

7

101459

62

Ивано-Франковская

86639

12

2097

2

84370

54

Киевская

127175

53

2742

1

123275

266

Кировоградская

20599

6

837

0

18983

26

Луганская

26545

10

940

1

25334

40

Львовская

137346

32

3649

2

132442

463

Николаевская

69861

28

1841

3

67449

11

Одесская

140467

33

2971

3

135817

187

Полтавская

77768

26

1852

2

75582

30

Ровенская

79421

20

1205

0

77916

49

Сумская

77792

24

1317

6

75897

38

Тернопольская

70002

10

1197

1

68335

44

Харьковская

148433

56

3507

6

143621

42

Херсонская

35694

29

1133

0

33934

43

Хмельницкая

88860

16

1859

1

86218

24

Черкасская

81672

33

1302

1

79596

112

Черновицкая

79914

13

1791

0

77633

38

Черниговская

57503

19

1343

0

55698

24

Ситуация за все время пандемии

  • Заболело — 2232790 человек
  • Выздоровели — 2160137.
  • Летальных случаев — 52234.

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