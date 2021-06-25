Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 25 июня

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 25 июня

За последние сутки количество заболевших возросло на менее тысячи.

В Украине по состоянию на утро 25 июня зафиксирован 876 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 53 человека, еще 2405 выздоровели. Было проведено 45 720 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион подтвержденные зарегистрировано умерших выздоровели всего в сутки всего в сутки всего в сутки г. Киев 213030 196 5186 1 203934 387 Винницкая 71042 9 1689 0 69073 22 Волынская 62095 19 1193 1 60424 78 Днепропетровская 135461 63 4416 7 129215 98 Донецкая 90544 53 2346 8 87599 107 Житомирская 88359 30 1784 0 86202 118 Закарпатская 62077 14 1603 0 60131 42 Запорожская 104491 72 2434 7 101459 62 Ивано-Франковская 86639 12 2097 2 84370 54 Киевская 127175 53 2742 1 123275 266 Кировоградская 20599 6 837 0 18983 26 Луганская 26545 10 940 1 25334 40 Львовская 137346 32 3649 2 132442 463 Николаевская 69861 28 1841 3 67449 11 Одесская 140467 33 2971 3 135817 187 Полтавская 77768 26 1852 2 75582 30 Ровенская 79421 20 1205 0 77916 49 Сумская 77792 24 1317 6 75897 38 Тернопольская 70002 10 1197 1 68335 44 Харьковская 148433 56 3507 6 143621 42 Херсонская 35694 29 1133 0 33934 43 Хмельницкая 88860 16 1859 1 86218 24 Черкасская 81672 33 1302 1 79596 112 Черновицкая 79914 13 1791 0 77633 38 Черниговская 57503 19 1343 0 55698 24

Ситуация за все время пандемии

Заболело — 2232790 человек

Выздоровели — 2160137.

Летальных случаев — 52234.

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