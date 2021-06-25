Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 25 червня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 25 червня

За останню добу кількість захворілих зросла на менше ніж тисячу.

В Україні станом на ранок 25 червня зафіксовано 876 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 53 людини, ще 2 405 одужали. Було проведено 45 720 тестів.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Коронавірус в областях

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу м. Київ 213030 196 5186 1 203934 387 Вінницька 71042 9 1689 0 69073 22 Волинська 62095 19 1193 1 60424 78 Дніпропетровська 135461 63 4416 7 129215 98 Донецька 90544 53 2346 8 87599 107 Житомирська 88359 30 1784 0 86202 118 Закарпатська 62077 14 1603 0 60131 42 Запорізька 104491 72 2434 7 101459 62 Івано-Франківська 86639 12 2097 2 84370 54 Київська 127175 53 2742 1 123275 266 Кіровоградська 20599 6 837 0 18983 26 Луганська 26545 10 940 1 25334 40 Львівська 137346 32 3649 2 132442 463 Миколаївська 69861 28 1841 3 67449 11 Одеська 140467 33 2971 3 135817 187 Полтавська 77768 26 1852 2 75582 30 Рівненська 79421 20 1205 0 77916 49 Сумська 77792 24 1317 6 75897 38 Тернопільська 70002 10 1197 1 68335 44 Харківська 148433 56 3507 6 143621 42 Херсонська 35694 29 1133 0 33934 43 Хмельницька 88860 16 1859 1 86218 24 Черкаська 81672 33 1302 1 79596 112 Чернівецька 79914 13 1791 0 77633 38 Чернігівська 57503 19 1343 0 55698 24

Ситуація за весь час пандемії

Захворіло – 2 232 790 осіб

Одужало – 2 160 137.

Летальних випадків – 52 234.

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