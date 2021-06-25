Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 25 червня

За останню добу кількість захворілих зросла на менше ніж тисячу.
В Україні станом на ранок 25 червня зафіксовано 876 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 53 людини, ще 2 405 одужали. Було проведено 45 720 тестів.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
Коронавірус в областях
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
м. Київ
|
213030
|
196
|
5186
|
1
|
203934
|
387
|
Вінницька
|
71042
|
9
|
1689
|
0
|
69073
|
22
|
Волинська
|
62095
|
19
|
1193
|
1
|
60424
|
78
|
Дніпропетровська
|
135461
|
63
|
4416
|
7
|
129215
|
98
|
Донецька
|
90544
|
53
|
2346
|
8
|
87599
|
107
|
Житомирська
|
88359
|
30
|
1784
|
0
|
86202
|
118
|
Закарпатська
|
62077
|
14
|
1603
|
0
|
60131
|
42
|
Запорізька
|
104491
|
72
|
2434
|
7
|
101459
|
62
|
Івано-Франківська
|
86639
|
12
|
2097
|
2
|
84370
|
54
|
Київська
|
127175
|
53
|
2742
|
1
|
123275
|
266
|
Кіровоградська
|
20599
|
6
|
837
|
0
|
18983
|
26
|
Луганська
|
26545
|
10
|
940
|
1
|
25334
|
40
|
Львівська
|
137346
|
32
|
3649
|
2
|
132442
|
463
|
Миколаївська
|
69861
|
28
|
1841
|
3
|
67449
|
11
|
Одеська
|
140467
|
33
|
2971
|
3
|
135817
|
187
|
Полтавська
|
77768
|
26
|
1852
|
2
|
75582
|
30
|
Рівненська
|
79421
|
20
|
1205
|
0
|
77916
|
49
|
Сумська
|
77792
|
24
|
1317
|
6
|
75897
|
38
|
Тернопільська
|
70002
|
10
|
1197
|
1
|
68335
|
44
|
Харківська
|
148433
|
56
|
3507
|
6
|
143621
|
42
|
Херсонська
|
35694
|
29
|
1133
|
0
|
33934
|
43
|
Хмельницька
|
88860
|
16
|
1859
|
1
|
86218
|
24
|
Черкаська
|
81672
|
33
|
1302
|
1
|
79596
|
112
|
Чернівецька
|
79914
|
13
|
1791
|
0
|
77633
|
38
|
Чернігівська
|
57503
|
19
|
1343
|
0
|
55698
|
24
Ситуація за весь час пандемії
- Захворіло – 2 232 790 осіб
- Одужало – 2 160 137.
- Летальних випадків – 52 234.