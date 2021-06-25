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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 25 червня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 25 червня

Associated Press

За останню добу кількість захворілих зросла на менше ніж тисячу.

В Україні станом на ранок 25 червня зафіксовано 876 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 53 людини, ще 2 405 одужали. Було проведено 45 720 тестів.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Коронавірус в областях

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

м. Київ

213030

196

5186

1

203934

387

Вінницька

71042

9

1689

0

69073

22

Волинська

62095

19

1193

1

60424

78

Дніпропетровська

135461

63

4416

7

129215

98

Донецька

90544

53

2346

8

87599

107

Житомирська

88359

30

1784

0

86202

118

Закарпатська

62077

14

1603

0

60131

42

Запорізька

104491

72

2434

7

101459

62

Івано-Франківська

86639

12

2097

2

84370

54

Київська

127175

53

2742

1

123275

266

Кіровоградська

20599

6

837

0

18983

26

Луганська

26545

10

940

1

25334

40

Львівська

137346

32

3649

2

132442

463

Миколаївська

69861

28

1841

3

67449

11

Одеська

140467

33

2971

3

135817

187

Полтавська

77768

26

1852

2

75582

30

Рівненська

79421

20

1205

0

77916

49

Сумська

77792

24

1317

6

75897

38

Тернопільська

70002

10

1197

1

68335

44

Харківська

148433

56

3507

6

143621

42

Херсонська

35694

29

1133

0

33934

43

Хмельницька

88860

16

1859

1

86218

24

Черкаська

81672

33

1302

1

79596

112

Чернівецька

79914

13

1791

0

77633

38

Чернігівська

57503

19

1343

0

55698

24

Ситуація за весь час пандемії

  • Захворіло – 2 232 790 осіб
  • Одужало – 2 160 137.
  • Летальних випадків –   52 234.

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