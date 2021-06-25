Звіряче вбивство у Білогородці: суд обрав підозрюваному запобіжний захід

Чоловік сидітиме у СІЗО.

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у жорстокому вбивстві чоловіка та підпалі п’ятиповерхівки в Білогородці під Києвом.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 25 червня.

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Роману Курду призначили запобіжний захід у вигляді арешту без права застави. Він сидітиме в СІЗО щонайменше до 20серпня. До слова, адвокат підозрюваного в суді звинуватив поліцію у тортурах: нібито його підзахисного тримали без їжі та води 30 годин і таким чином змушували зізнатися в злочині.

Утім, Києво-Святошинський суд таки задовольнив прохання прокуратури про тримання підозрюваного під вартою без права внесення застави.

Новини України: суд обрав запобіжку підозрюваному у жорстокому вбивстві та підпалі під Києвом

Як повідомлялося, 21 червня в селі Білогородка Київської області після вибуху зайнялася п'ятиповерхівка: 14 мешканців постраждали, трьох шпиталізували. На згарищі поліцейські знайшли тіло мешканця будинку. За версією слідства, його жорстоко вбили і підпалили квартиру, щоби замести сліди.

Підозрюваного Романа Курда поліція розшукала на другий день. Йому 43 роки. Він уродженець Керчі, одружений, має двох дітей. За скоєне його можуть заґратувати довічно.

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