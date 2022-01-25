Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 25 января

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 19 тысяч.
В Украине по состоянию на утро 25 января 2022 года зафиксировано 19 118 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умер 161 человек, 5 863 пациента выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 1 507 человек, а 69 546 человек вакцинировано против COVID-19.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 889 488 человек;
- поправилось – 3 591 201 человек;
- летальных исходов – 99 443;
- проведено ПЦР-тестов – 17 581 514.
С начала вакцинальной кампании привито 15 191 379 человек, из них получили первую дозу – 15 191 377 человек, получили две дозы – 14 490 784 человека, получили дополнительную дозу – 13 609 человек, бустерную дозу – 225 868 человек. Всего проведено 29 921 638 прививок.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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