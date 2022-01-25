Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 25 січня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 19 тисяч.
В Україні станом на ранок 25 січня 2022 року зафіксовано 19 118 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померла 161 людина, 5 863 пацієнти одужали.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 1 507 осіб, а 69 546 осіб вакциновано проти COVID-19.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 889 488 осіб;
- одужало – 3 591 201 особа;
- летальних випадків – 99 443;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 581 514.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 191 379 осіб, з них отримали першу дозу – 15 191 377 осіб, отримали дві дози – 14 490 784 особи, отримали додаткову дозу – 13 609 осіб, бустерну дозу – 225 868 осіб. Загалом проведено 29 921 638 щеплень.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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