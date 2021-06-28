Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 28 июня

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 28 июня

За сутки количество больных выросло более чем на 200.

В Украине по состоянию на утро 28 июня зафиксировано 285 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 9 человек, еще 723 человека выздоровели. За сутки проведено 19 477 тестирований.

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Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

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Среди новых больных коронавирусом, в частности, 19 детей и 3 медработника. Также за минувшие сутки госпитализированы 384 человека.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (116), Днепропетровской (24), Киевской (22), Николаевской (20) и Одесской (11) областях.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 12 098 человек;

методом ИФА — 2 442 человека;

экспресс-тестами — 4 937 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 234 281 человек;

выздоровели — 2 163 792 человека;

летальных исходов — 52 295;

проведения ПЦР-тестов — 10 806 892.

Ранее Ольга Голубовская сообщала, что новая волна коронавируса в Украине может начаться еще до осени.

Как сообщалось, в НАН вызывает беспокойство быстрое распространение так называемого индийского штамма "Дельта" в европейских странах.

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