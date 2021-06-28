Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 28 июня

За сутки количество больных выросло более чем на 200.
В Украине по состоянию на утро 28 июня зафиксировано 285 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 9 человек, еще 723 человека выздоровели. За сутки проведено 19 477 тестирований.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
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Среди новых больных коронавирусом, в частности, 19 детей и 3 медработника. Также за минувшие сутки госпитализированы 384 человека.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (116), Днепропетровской (24), Киевской (22), Николаевской (20) и Одесской (11) областях.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 12 098 человек;
- методом ИФА — 2 442 человека;
- экспресс-тестами — 4 937 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 234 281 человек;
- выздоровели — 2 163 792 человека;
- летальных исходов — 52 295;
- проведения ПЦР-тестов — 10 806 892.
Ранее Ольга Голубовская сообщала, что новая волна коронавируса в Украине может начаться еще до осени.
Как сообщалось, в НАН вызывает беспокойство быстрое распространение так называемого индийского штамма "Дельта" в европейских странах.