Народные приметы, обряды и обычаи 28 июня

Первый день Петровки считался началом сенокоса сена.

28 июня — начало Петрова поста.

Верующие и церковь почтили память пророка Амоса, преподобных Григория и Касияна Авнезких, мучеников Вита, Модеста i Крискентии, кормилицы, мученика Дули Киликийского, преподобного Дули, страстотерпца, Египетского. Блаженного Иеронима Стридонского, перенесение мощей преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского, святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси, благоверного князя Лазаря Сербского, святого Ефрема, Патриарха Сербского, блаженного Августина, святого Ионы Киевского, всей Руси чудотворца.

28 июня: церковный праздник

Петровка (также Петров пост, Апостольский пост) — один из четырех многодневных постов церковного года у верующих византийского обряда. Продолжительность Петровки зависит от Пасхальных праздников

Традиция соблюдать Апостольского поста известна с первых веков христианства.

Традиция апостольского поста приобрела дополнительного распространения в связи со строительством храмов во имя апостолов Петра и Павла в Константинополе и Риме.

28 июня: народные традиции

Первый день Петровки считался началом сенокоса сена. Отсюда пословица: "кто в Петровку сена не косит, то зимой у собаки есть просит". Девушки пускали на воду венки — из цветов, которые стояли в доме на Зеленые Праздники. Поскольку на Петровку приходились самые длинные дни и короткие ночи, они белили полотно и пряжа, а женщины хлопотали у конопли.

28 июня: что стоит сделать

Петровка — нельзя считать строгим постом, ведь разрешается употреблять пищу растительного происхождения с растительным маслом (кроме понедельника, среды и пятницы) и рыбу (в субботу и воскресенье), поскольку святые апостолы были рыбаками. Апостол Петр считается покровителем рыбаков. Однако в монастырях в понедельник, среду и пятницу практикуется сухоядение.

28 июня: что запрещено

Во время Петрова поста запрещается венчать молодоженов и крестить детей.

28 июня: украинские народные приметы

Если муравьи ползают по земле, а муравейника поблизости нет, через сутки соберется дождь.

Много комаров — урожай на ягоды, а мошки — на грибы.

Комары и мошка столбом — к хорошей погоде.

Комары летают роем — также на погоду.

Многие оводов — урожай на огурцы.

Если майские жуки, летая, гудят — на ясную, тихую и теплую погоду.

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