Народні прикмети, обряди і звичаї 28 червня

Перший день Петрівки вважався початком косовиці сіна.

28 червня - початок Петрового посту.

Віряни та церква вшановують пам'ять пророка Амоса, преподобних Григорiя i Касіяна Авнезьких, мучеників Вiта, Модеста i Крискентiї, годувальниці, мученика Дули Килiкийського, преподобного Дули, страстотерпця, Єгипетського. Блаженного Єронима Стридонського, перенесення мощей преподобного Феодора Сикеота, єпископа Анастасiупольського, святителя Михаїла, першого митрополита Київського і всієї Русі, благовірного князя Лазаря Сербського, святителя Єфрема, Патріарха Сербського, блаженного Августина, святителя Йони Київського, всiєї Русі чудотворця.

28 червня: церковне свято

Петрівка (також Петрів піст, Апостольський піст) — один із чотирьох багатоденних постів церковного року у вірянин візантійського обряду. Тривалість Петрівки залежить від Великодніх свят

Традиція дотримуватися Апостольського посту відома з перших віків християнства.

Традиція апостольського посту набула додаткового розповсюдження у зв'язку з будівництвом храмів в ім'я апостолів Петра і Павла в Константинополі та Римі.

28 червня: народні традиції

Перший день Петрівки вважався початком косовиці сіна. Звідси прислів'я: «хто в Петрівку сіна не косить, той узимку в собаки їсти просить». Дівчата пускали на воду вінки — із квітів, які стояли в хаті на Зелені Свята. Оскільки на Петрівку припадали найдовші дні та найкоротші ночі, вони білили полотно й прядиво, а молодиці поралися біля конопель.

28 червня: що варто зробити

Петрівка — не вважається суворим постом, адже, згідно з Типіконом, дозволяється вживати їжу рослинного походження з олією (крім понеділка, середи та п'ятниці) та рибу (у суботу та неділю), оскільки святі апостоли були рибалками. Апостол Петро вважається покровителем рибалок. Проте в монастирях у понеділок, середу й п'ятницю практикується сухоїдіння.

28 червня: що заборонено

Під час Петрового посту забороняється вінчати молодят і хрестити дітей.

28 червня: українські народні прикмети

Якщо мурашки лазять по землі, а мурашника поблизу немає, через добу збереться на дощ.

Багато комарів — врожай на ягоди, а мошки — на гриби.

Комарі та мошка стовпом — на гарну погоду.

Комарі літають роєм — також на погоду.

Багато оводів — врожай на огірки.

Якщо хрущі, літаючи, гудуть — на ясну, тиху і теплу погоду.

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