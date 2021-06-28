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Гороскоп на 28 июня для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 28 июня для всех знаков зодиака по картам Таро

Pexels

Карты Таро позволяют больше узнать о себе.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 28 июня 2021 рассказывает, что Весам стоит стремиться к гармонии, а у Дев наступает хороший период для заключения договоров.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 28 июня 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Восьмерка кубков"

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Поймите, что нужно нести дальше, а что — оставить. В отношениях может быть больно. На работе ожидайте горечи от потери.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

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Не закапывают свой талант в землю. В любви стоит работать над каким-то проектом вместе. В рабочих вопросах поможет четкое планирование.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Башня"

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Все будет уничтожено огнем изменений. В любви стоит сжать зубы. В движении по карьерной лестнице все может разбиться вдребезги.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Четверка кубков"

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Не отказывайтесь от возможностей, которые предлагает вам жизнь. В отношениях не гоните от себя партнера. В рабочих вопросах найдите эмоциональных единомышленников.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Четверка пентаклей"

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Пришло время экономить. В любви время экономить. А на работе надо искать финансовую подушку.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Иерофант"

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Хорошее время для заключения договоров. В любви наступил период выйти на новый уровень. Достигайте новых вершин на работе.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Мир"

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Нужно гармонизировать свои чувства и ощущения. В отношениях раскройте сердце шире. А на работе старайтесь покоя.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Восьмерка мечей"

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Будет больно. В отношениях вам могут разбить сердце. С движением по карьерной лестнице лучше немного подождать.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Король пентаклей"

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Прислушайтесь к советам мудрого и старшего мужчины как в отношениях, так и в любви.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Смерть"

Ожидайте изменения. В отношениях пора искать новую любовь. На работе будут неожиданности.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Маг"

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Вы достигли успеха. В любви найдите баланс между интеллектуальным и эмоциями. На работе стоит быть активным.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Тройка кубков"

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Время отпраздновать маленькие победы. Устройте небольшую вечеринку для друзей, любимых и коллег.

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