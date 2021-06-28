Гороскоп на 28 июня для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют больше узнать о себе.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 28 июня 2021 рассказывает, что Весам стоит стремиться к гармонии, а у Дев наступает хороший период для заключения договоров.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 28 июня 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Восьмерка кубков"
Поймите, что нужно нести дальше, а что — оставить. В отношениях может быть больно. На работе ожидайте горечи от потери.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Восьмерка пентаклей"
Не закапывают свой талант в землю. В любви стоит работать над каким-то проектом вместе. В рабочих вопросах поможет четкое планирование.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Башня"
Все будет уничтожено огнем изменений. В любви стоит сжать зубы. В движении по карьерной лестнице все может разбиться вдребезги.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Четверка кубков"
Не отказывайтесь от возможностей, которые предлагает вам жизнь. В отношениях не гоните от себя партнера. В рабочих вопросах найдите эмоциональных единомышленников.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Четверка пентаклей"
Пришло время экономить. В любви время экономить. А на работе надо искать финансовую подушку.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Иерофант"
Хорошее время для заключения договоров. В любви наступил период выйти на новый уровень. Достигайте новых вершин на работе.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Мир"
Нужно гармонизировать свои чувства и ощущения. В отношениях раскройте сердце шире. А на работе старайтесь покоя.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Будет больно. В отношениях вам могут разбить сердце. С движением по карьерной лестнице лучше немного подождать.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Король пентаклей"
Прислушайтесь к советам мудрого и старшего мужчины как в отношениях, так и в любви.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Смерть"
Ожидайте изменения. В отношениях пора искать новую любовь. На работе будут неожиданности.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Маг"
Вы достигли успеха. В любви найдите баланс между интеллектуальным и эмоциями. На работе стоит быть активным.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Тройка кубков"
Время отпраздновать маленькие победы. Устройте небольшую вечеринку для друзей, любимых и коллег.
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