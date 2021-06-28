Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 28 червня

За добу кількість хворих зросла на понад 200.
В Україні станом на ранок 28 червня зафіксовано 285 випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 9 людей, ще 723 особи одужали. За добу здійснено 19 477 тестувань.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
Читайте також: В Україні підтвердили небезпечний штам "Дельта": Ляшко сказав, хто з українців захищений
Серед нових хворих на коронавірус, зокрема, 19 дітей та 3 медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізовано 384 особи.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (116), Дніпропетровській (24), Київській (22), Миколаївській (20) та Одеській (11) областях.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 12 098 осіб;
- методом ІФА – 2 442 особи;
- експрес-тестами – 4 937 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 234 281 особа;
- одужало – 2 163 792 особи;
- летальних випадків – 52 295;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 806 892.
Раніше Ольга Голубовська повідомляла, що нова хвиля коронавірусу в Україні може розпочатися ще до осені.
Як повідомлялося, у НАН викликає занепокоєння швидке поширення так званого індійського штаму "Дельта" в європейських країнах.