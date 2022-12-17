Краматорск остался без света, тепла и воды

В субботу, 17 декабря, Краматорск в Донецкой области оказался без тепло- и водоснабжения. В городе произошло аварийное отключение электроэнергии.

Об этом сообщил мэр Александр Гончаренко в Facebook.

"Весь город снова аварийно обесточен. Остановилось тепло-, водоснабжение. Где есть возможность, переходим на генераторы", — подчеркнул городской голова.

Подробности об аварийном отключении электроэнергии городской голова не рассказал. Впрочем, известно, что в ночь на 17 декабря оккупанты нанесли удар по Краматорску. Ударили по гражданской инфраструктуре: повреждено дорожное покрытие, учебное заведение и частные дома.

Напомним, 16 декабря Россия осуществила девятую массированную ракетную атаку по Украине, повредив объекты критической инфраструктуры. Оккупанты повредили ориентировочно девять объектов генерации. Кроме того, были ограничены мощности атомных станций.

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