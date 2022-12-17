Краматорськ залишився без світла, тепла та води

У суботу, 17 грудня, Краматорськ у Донецькiй області опинився без тепло- та водопостачання. У місті сталося аварійне відключення електроенергії.

Про це повідомив мер Олександр Гончаренко у Facebook.

"Все місто знову аварійно знеструмлене. Зупинилося тепло-, водопостачання. Де є можливість, переходимо на генератори", - напголосив міський голова.

Подробиці про аварійне відключення електроенергії міський голова не розповів. Втім, відомо, що у ніч проти 17 грудня окупанти завдали удару по Краматорську. Вдарили по цивільній інфраструктурі: пошкоджено дорожнє покриття, заклад освіти та приватні будинки.

Нагааємо, 16 грудня Росія здійснила дев'яту масовану ракетну атаку по Україні, пошкодивши об'єкти критичної інфраструктури. Окупанти пошкодили орієнтовно дев'ять об'єктів генерації. Крім того, було обмежено потужності атомних станцій.

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