Кулеба о Беларуси: прямых угроз для Украины нет, но все может измениться

Кулеба о Беларуси: прямых угроз для Украины нет, но все может измениться

По мнению главы МИД Украины, ситуация в Беларуси будет такими "качелями".

Режим Беларуси не является угрозой для Украины, но нужно быть готовыми к любому сценарию.

Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

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По словам Кулебы, в Беларуси сложилась нестабильная ситуация, а самопровозглашенный президент Александр Лукашенко может прибегнуть к мести. Однако на сегодняшний день очевидных прямых угроз для Украины со стороны Лукашенко нет.

"Ситуация в Беларуси будет такими "качелями". Очевидно, что Александр Лукашенко хочет демонстрировать свою власть и мстить тем странам, которые, по его мнению, действуют против него, различными путями, в том числе пропуском незаконных мигрантов на границу с ЕС. Поэтому мы должны быть готовы к любому сценарию. И этот вопрос абсолютно приоритетным для правительства, для президента. Сейчас каких-то очевидных прямых угроз нет, но в любой момент все может измениться, потому что Александр Лукашенко может в любой момент принять любое решение. И вот к этим разным сценариям мы должны быть готовы", — заявил он.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о "стабилизации" общественно-политической ситуации в стране. Но добавил, что "расслабляться не приходится".

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