Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Курс валют на 11 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Дата публикации
Просмотры
638
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Курс валют на 11 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / Фото: ТСН.ua

Американский доллар прибавил в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 11 сентября. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США выросла на 5 копеек и составляет 41,14 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,14 (+5 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 45,37 (-1 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,59 (-1 коп.)

Ранее мы писали о том, что доллар не спешит дорожать и последнюю неделю лета не стал исключением. Курс американской валюты снова пошел вниз, и еще больше приблизился к 41 гривне за доллар. Но наступила осень, время, когда тренд курса доллара обычно восходящий.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация