Курс валют на 29 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар прибавил в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 29 декабря. По сравнению с предыдущим днем доллар США вырос на 37 копеек и составляет 37,98 гривны.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 37,98 (+37 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 42,20 (+57 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,73 (+12 коп.)
Как отмечалось ранее, курс валют в Украине продолжает качать. Да, валюта стремительно дорожает – на прошлой неделе курс наличного доллара пересек границу 38 грн и продолжил расти. Случилось то, о чем предупреждали финансовые аналитики: как только Нацбанк перестал активно поддерживать курс гривны, она начала обесцениваться.
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