Курс валют на 8 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар потерял в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 8 декабря. Так, по сравнению с предыдущим днем доллар США упал на 2 копейки и составил 36,67 гривны.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,67 (-2 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,49 (-5 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,12 (+1 коп.)
Ранее экономист спрогнозировал, каким будет курс доллара 2024 года в Украине. Прежде всего, это будет зависеть от того, сколько макрофинансовой помощи от Европейского союза она получит.
Читайте также: