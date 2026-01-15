«Работаем кое-где до часу ночи». Энергетики ДТЭК круглосуточно чинят оборудование в Киеве и области после обстрелов

Реклама

Отмечается, что для возобновления электроснабжения в столице и Киевской области энергетики работают в усиленном режиме и не учитывают рабочий график.

В частности, энергетикам приходится работать день и ночь, потому что из-за напряжения в ночное время может заняться подстанция. Тогда дежурная бригада ДТЭК выезжает на место для отключения электроснабжения для того, чтобы ГСЧС начала свою работу.

«При такой ситуации, чтобы бригада сказала: "У меня закончилось рабочее время", — так не бывает. Бригады сами понимают ситуацию. Работают до 10-11 вечера, иногда до часу ночи», - отметил энергетик ДТЭК Юрий.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 2 млн семей, которые были без света из-за атак. Это рекордное количество обновлений за неделю.