«Працюємо подекуди до першої ночі». Енергетики ДТЕК цілодобово лагодять обладнання в Києві та області після обстрілів

Енергетики компанії ДТЕК майже цілодобово працюють над відновленням пошкодженого внаслідок обстрілів енергетичного обладнання в Києві та області, йдеться в репортажі.

Зазначається, що для відновлення електропостачання в столиці та Київській області енергетики працюють в посиленому режимі й не зважають на робочий графік.

Зокрема, енергетикам доводиться працювати вдень і вночі, бо через напругу в нічний час може зайнятися підстанція. Тоді чергова бригада ДТЕК виїжджає на місце для вимкнення електропостачання для того, щоб ДСНС розпочала свою роботу.

«За такої ситуації, аби бригада сказала: “У мене закінчився робочий час”, — так не буває. Бригади самі розуміють ситуацію. Працюють до 10-11 вечора, інколи до першої години ночі», - зазначив енергетик ДТЕК Юрій.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 2 млн родин, що були без світла через атаки. Це рекордна кількість відновлень за тиждень.

