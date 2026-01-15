ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 16 січня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 16 січня?

Місяць розповідає

Астрологи вважають, що нинішній день — незважаючи на те, що він припадає на фінал робочого тижня, — сприятливий і для будь-яких починань: для них у цей час складуться вдалі умови. Можна також складати плани на майбутнє — сьогодні ми мислитимемо стратегічно і, як наслідок, чітко бачитимемо як важливі цілі, так і способи їх досягнення.

Місяць рекомендує

Ухвалюючи важливі рішення, потрібно довіряти не розуму, а інтуїції: внутрішній голос, що ґрунтується на роботі підсвідомості, підкаже єдину правильну відповідь на поставлене життям запитання.

Місяць застерігає

Небажано з’ясовувати стосунки з коханою людиною — домовленості досягти однаково не вдасться, а ось посваритися можна буде легко. Щодо подій, які відбуваються цього дня, то не варто оцінювати їх одразу — істинний сенс того, що трапилося, стане зрозумілим нам тільки за якийсь час після того, як ми зможемо подивитися на нього, так би мовити, на відстані.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
124
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie