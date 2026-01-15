- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 124
- Час на прочитання
- 2 хв
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 16 січня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 16 січня?
Місяць розповідає
Астрологи вважають, що нинішній день — незважаючи на те, що він припадає на фінал робочого тижня, — сприятливий і для будь-яких починань: для них у цей час складуться вдалі умови. Можна також складати плани на майбутнє — сьогодні ми мислитимемо стратегічно і, як наслідок, чітко бачитимемо як важливі цілі, так і способи їх досягнення.
Місяць рекомендує
Ухвалюючи важливі рішення, потрібно довіряти не розуму, а інтуїції: внутрішній голос, що ґрунтується на роботі підсвідомості, підкаже єдину правильну відповідь на поставлене життям запитання.
Місяць застерігає
Небажано з’ясовувати стосунки з коханою людиною — домовленості досягти однаково не вдасться, а ось посваритися можна буде легко. Щодо подій, які відбуваються цього дня, то не варто оцінювати їх одразу — істинний сенс того, що трапилося, стане зрозумілим нам тільки за якийсь час після того, як ми зможемо подивитися на нього, так би мовити, на відстані.
