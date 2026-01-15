ТСН у соціальних мережах

Суспільство
216
1 хв

В улюбленій шкіряній куртці і сірих штанях: королева Летиція відвідала важливий форум

Королева Летиція прибула на Глобальний форум з питань догляду за дітьми, організований ЮНІСЕФ та ВООЗ у Мадриді.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Глобальний форум з питань догляду за дітьми зібрав лідерів, експертів та організації для розробки дорожньої карти щодо розширення програм підтримки батьків у всьому світі.

Для сьогоднішнього виходу Летиція обрала білу блузку Hugo Boss у поєднанні з сірими штанями з подвійними складками з еластичної тканини в принт «принц Уельський» та червоною шкіряною курткою від Mango, яку носила вже неодноразово. Образ доповнили лофери на масивному підборі від Massimo Dutti та сережки-кільця від Gold & Roses — одні з улюблених у королівській ювелірній скриньці.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Летиція розпустила волосся і зробила макіяж у своїй улюбленій ніжно-рожевій гамі.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Учора, нагадаємо, разом із чоловіком королем Філіпом VI Летиція відвідала виставку «Преображення Валенсії 1866-2026», де Її Величність з’явилася у сливовому штанному костюмі від Hugo Boss.

Королева Летиція і король Філіп VI у Валенсії / © Getty Images

Королева Летиція і король Філіп VI у Валенсії / © Getty Images

