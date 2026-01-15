- Дата публікації
В улюбленій шкіряній куртці і сірих штанях: королева Летиція відвідала важливий форум
Королева Летиція прибула на Глобальний форум з питань догляду за дітьми, організований ЮНІСЕФ та ВООЗ у Мадриді.
Глобальний форум з питань догляду за дітьми зібрав лідерів, експертів та організації для розробки дорожньої карти щодо розширення програм підтримки батьків у всьому світі.
Для сьогоднішнього виходу Летиція обрала білу блузку Hugo Boss у поєднанні з сірими штанями з подвійними складками з еластичної тканини в принт «принц Уельський» та червоною шкіряною курткою від Mango, яку носила вже неодноразово. Образ доповнили лофери на масивному підборі від Massimo Dutti та сережки-кільця від Gold & Roses — одні з улюблених у королівській ювелірній скриньці.
Летиція розпустила волосся і зробила макіяж у своїй улюбленій ніжно-рожевій гамі.
Учора, нагадаємо, разом із чоловіком королем Філіпом VI Летиція відвідала виставку «Преображення Валенсії 1866-2026», де Її Величність з’явилася у сливовому штанному костюмі від Hugo Boss.