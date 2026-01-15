ТСН у соціальних мережах

Акторка серіалу "Бріджертони" прийшла на прем’єру в Парижі у костюмі з квітами і це було стильно

Такий костюм уже носила інша відома акторка.

Юлія Каранковська
Клаудія Джессі

Клаудія Джессі / © Associated Press

36-річна акторка Клаудія Джессі, яка у серіалі Netflix «Бріджертони» виконала роль Елоїза Бріджертон, з’явилася на прем’єрі четвертого сезону. Шоу презентували у Парижі, а на червону доріжку акторка вийшла у образі від британського бренду Stella McCartney із круїзної колекції 2025 року.

Клаудія одягла чорний оверсайз костюм із жакетом та штанами, які прикрашала вишивка у вигляді різних польових квітів. Лаконічний лук акторка доповнила зачіскою з «мокрим» ефектом та прикрасами з камінням.

Клаудія Джессі / © Associated Press

Клаудія Джессі / © Associated Press

Точно такий самий костюм, але білого кольору, носила акторка Блейк Лайвлі. В такому образі від Stella McCartney вона відвідала прем’єру в Лондоні 2024 року.

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Нагадаємо, що четвертий сезон «Бріджертонів» розповідатиме історію кохання Бенедикта Бріджертона, який зустріне таємничу леді в срібній сукні на балі-маскараді і закохається у неї. А ось історії кохання Елоїзи Бріджертон буде присвячений п’ятий сезон.

216
