Яка красуня: зірка серіалу "Бріджертони" Ханна Додд сяяла на прем’єрі четвертого сезону

Ханна Додд

30-річна Ханна Додд повернеться до своєї ролі Франчески Бріджертон у популярному серіалі Netflix. Презентація нового четвертого сезону відбулася у Парижі і акторка вийшла на фотоколл разом із іншими акторами проєкту.

Ханна обрала для заходу не сукню, а креативний ансамбль від бренду Giambattista Valli із колекції весна-літо 2026, який включав пишну спідницю міді та топ на ґудзиках. Обидві речі виконані із жатої фактурної тканини.

Ханна Додд

Лаконічний образ акторка доповнила класичними туфлями-човниками, дуже ніжним макіяжем та романтичними прикрасами у вигляді маленьких квітів.

Ханна Додд

Ханна у серіалі поки що мала не дуже багато екранного часу і знялась лише у восьми епізодах, однак очікується, що її історії кохання буде присвячений шостий сезон серіалу.