МАГАТЭ хочет приставить к ЗАЭС своего постоянного инспектора

В МАГАТЭ рассчитывают на то, что они смогут постоянно находиться на территории Запорожской АЭС.

В этот четверг, 1 сентября, инспекторы МАГАТЭ получат доступ к Запорожской АЭС. Они надеются изнутри наблюдать за ситуацией на ЗАЭС.

Об этом сообщает BBC.

"Мы готовимся к настоящей работе, которая начнется завтра (1 сентября – ред.). Мы попытаемся установить постоянное присутствие агентства, начиная с этого момента", — заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Напомним, в среду, 31 августа, в Запорожье прибыли специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В ближайшее время они планируют посетить Запорожскую АЭС. Их визит на оккупированную россиянами станцию продлится несколько дней.

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, возглавившего миссию на ЗАЭС, в случае необходимости она может быть продолжена.

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