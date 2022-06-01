Махинации с гумпомощью: СБУ разоблачила заместителя главы Черновицкой ОВА

Злоумышленники зарабатывали деньги на автомобилях, которые предусматривались для безвозмездной помощи от имени государства.

Служба безопасности Украины разоблачила заместителя председателя Черновицкой областной военной администрации на махинациях с гуманитарной помощью.

Об этом 1 июня сообщили в СБУ.

По данным правоохранителей, чиновник способствовал использованию в коммерческих целях автомобилей скорой медицинской помощи, которые были переданы в Украину из Италии в качестве гуманитарной поддержки.

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Именно этот профильный заместитель председателя ОВА был ответственным за распределение "скорых" и определил одно из областных медучреждений как получателя части этой гумпомощи. Сделку удалось провести через гендиректора медучреждения.

Руководитель больницы, в свою очередь, переоформил 5 полученных "скорых" на подконтрольную общественную благотворительную организацию, учредителем и владельцем которой он является, для предоставления платных транспортных услуг больным.

То есть злоумышленники зарабатывали деньги на автомобилях, которые на самом деле предусматривались для безвозмездной помощи от имени государства.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ведется досудебное расследование.

Напомним, СБУ разоблачила российскую агентуру в "Укроборонпроме" и задержала коллаборантов, разведывавших позиции ВСУ на востоке.

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