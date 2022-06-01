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Махинации с гумпомощью: СБУ разоблачила заместителя главы Черновицкой ОВА

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Махинации с гумпомощью: СБУ разоблачила заместителя главы Черновицкой ОВА

Скриншот с видео

Злоумышленники зарабатывали деньги на автомобилях, которые предусматривались для безвозмездной помощи от имени государства.

Служба безопасности Украины разоблачила заместителя председателя Черновицкой областной военной администрации на махинациях с гуманитарной помощью.

Об этом 1 июня сообщили в СБУ.

По данным правоохранителей, чиновник способствовал использованию в коммерческих целях автомобилей скорой медицинской помощи, которые были переданы в Украину из Италии в качестве гуманитарной поддержки.

Именно этот профильный заместитель председателя ОВА был ответственным за распределение "скорых" и определил одно из областных медучреждений как получателя части этой гумпомощи. Сделку удалось провести через гендиректора медучреждения.

Руководитель больницы, в свою очередь, переоформил 5 полученных "скорых" на подконтрольную общественную благотворительную организацию, учредителем и владельцем которой он является, для предоставления платных транспортных услуг больным.

То есть злоумышленники зарабатывали деньги на автомобилях, которые на самом деле предусматривались для безвозмездной помощи от имени государства.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ведется досудебное расследование.

Напомним, СБУ разоблачила российскую агентуру в "Укроборонпроме" и задержала коллаборантов, разведывавших позиции ВСУ на востоке.

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