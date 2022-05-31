СБУ разоблачила агентов России в "Укроборонпроме"

С начала полномасштабной агрессии России украинская спецслужба разоблачила более 360 российских агентов.
Служба безопасности Украины разоблачила российскую агентуру в "Укроборонпроме" и задержала коллаборантов, разведывавших позиции ВСУ на востоке.
Об этом сообщает СБУ.
В общей сложности, с начала полномасштабной российской агрессии, СБУ разоблачила более 360 российских агентов и более 5 тысяч коллаборантов.
Из последних задержаний, в частности:
В Киеве:
Контрразведка СБУ при содействии подразделения безопасности "Укроборонпрома" разоблачила сотрудника одного из оборонных предприятий в агитации в пользу России.
Также по материалам СБУ к 5 годам тюрьмы приговорен гражданин России, который призвал киевлян сотрудничать с врагом.
В Донецкой области:
В ходе спецоперации ликвидирована российская агентурная сеть, разведывавшая позиции ВСУ на восточном фронте. Один агент задержан в Славянске, другой – в Краматорском районе.
В Харькове:
Сотрудники СБУ разоблачили двух бывших участников незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.
В Луганской области:
По материалам СБУ к 8 и 10 годам заключения приговорены два командира так называемой "ЛНР", которых взяли в плен под Северодонецком.
Напомним, генерал СБУ рассказал, как выявить коллаборантов среди властей и куда обращаться.
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