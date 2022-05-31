Коллаборантка Данильченко после взрывов в Мелитополе попросилась в отставку

.В Мелитополе у коллаборантов произошел переполох после вчерашнего утреннего взрыва.
После взрывов гауляйтер Галина Данильченко попросилась уйти в отставку.
Об этом сообщает РИА "Мелитополь".
Источник издания сообщает, что вчера коллаборантка Галина Данильченко, которая взяла на себя полномочия городского головы Мелитополя, заявила, что отказывается от должности начальника военно-гражданской администрации, потому что боится за свою жизнь.
Впрочем, уволиться российские оккупанты ей разрешили только при условии – сдать ее СБУ.
После этого вечером, 30 мая, коллаборантка выступила перед жителями Мелитополя и прочла написанное оккупантами из бумажки.
По инсайдерской информации, вслед за взорвавшимся вчера утром автомобилем под ТЦ Квартал двигался автомобиль с Галиной Данильченко.
Взрывчатка была заложена в канализационном люке и, возможно, предназначалась гауляйтерке.
Не исключено, что сами коллаборанты решили избавиться от Галины Данильченко как отработанного материала.
Напомним, что в захваченном Мелитополе российские оккупанты продолжают похищать людей. Об этом 31 мая в эфире телемарафона сообщил мэр Иван Федоров.
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