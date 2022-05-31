Коллаборантка Данильченко после взрывов в Мелитополе попросилась в отставку

Коллаборантка Данильченко после взрывов в Мелитополе попросилась в отставку

.В Мелитополе у коллаборантов произошел переполох после вчерашнего утреннего взрыва.

После взрывов гауляйтер Галина Данильченко попросилась уйти в отставку.

Об этом сообщает РИА "Мелитополь".

Источник издания сообщает, что вчера коллаборантка Галина Данильченко, которая взяла на себя полномочия городского головы Мелитополя, заявила, что отказывается от должности начальника военно-гражданской администрации, потому что боится за свою жизнь.

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Впрочем, уволиться российские оккупанты ей разрешили только при условии – сдать ее СБУ.

После этого вечером, 30 мая, коллаборантка выступила перед жителями Мелитополя и прочла написанное оккупантами из бумажки.

По инсайдерской информации, вслед за взорвавшимся вчера утром автомобилем под ТЦ Квартал двигался автомобиль с Галиной Данильченко.

Взрывчатка была заложена в канализационном люке и, возможно, предназначалась гауляйтерке.

Не исключено, что сами коллаборанты решили избавиться от Галины Данильченко как отработанного материала.

Напомним, что в захваченном Мелитополе российские оккупанты продолжают похищать людей. Об этом 31 мая в эфире телемарафона сообщил мэр Иван Федоров.

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