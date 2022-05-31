Колаборантка Данильченко після вибухів в Мелітополі попросилася у відставку

.У Мелітополі у колаборантів стався переполох після вчорашнього ранкового вибуху.
Після вибухів гауляйтерка Галина Данильченко попросилася піти у відставку.
Про це повідомляє РІА Мелітополь.
Джерело видання повідомляє, що вчора колаборантка Галина Данильченко, яка перебрала на себе повноваження міського голови Мелітополя заявила, що відмовляється від посади начальника військово-цивільної адміністрації, бо боїться за своє життя.
Втім, звільнитися російські окупанти їй дозволили лише за умови - здати її СБУ.
Після цього ввечері, 30 травня, колаборантка виступила перед жителями Мелітополя і прочитала написане окупантами з папірця.
За інсайдерською інформацією, слідом за автомобілем, що вибухнув вчора вранці, під ТЦ Квартал рухалося авто з Галиною Данильченко.
Вибухівка була закладена в каналізаційному люку і можливо, призначалася гауляйтерці.
Не виключено, що самі колаборанти вирішили позбутися Галини Данильченко як відпрацьованого матеріалу.
Нагадаємо, що у захопленому Мелітополі російські окупанти продовжують викрадати людей. Про це 31 травня в ефірі телемарафону повідомив мер міста Іван Федоров.
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