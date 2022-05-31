СБУ викрила агентів Росії в "Укроборонпромі"

Від початку повномасштабної агресії Росії українська спецслужба викрила понад 360 російських агентів.
Служба безпеки України викрила російську агентуру в "Укроборонпромі" та затримала колаборантів, які розвідували позиції ЗСУ на сході.
Про це повідомляє СБУ.
Загалом, від початку повномасштабної російської агресії, СБУ викрила понад 360 російських агентів і більше 5 тис. колаборантів.
Із останніх затримань, зокрема:
У Києві:
Контррозвідка СБУ за сприяння підрозділу безпеки "Укроборонпрому" викрила співробітника одного з оборонних підприємств на агітації на користь Росії.
Також за матеріалами СБУ до 5 років ув’язнення засуджено громадянина Росії, який закликав киян співпрацювати з ворогом.
На Донеччині:
В ході спецоперації ліквідовано російську агентурну мережу, яка розвідувала позиції ЗСУ на східному фронті. Одного агента затримано у Слов’янську, іншого – у Краматорському районі.
У Харкові:
Співробітники СБУ викрили двох колишніх учасників незаконних збройних формувань ОРДЛО.
У Луганській області:
За матеріалами СБУ до 8 та 10 років ув’язнення засуджено двох командирів так званої "ЛНР", яких захопили у полон під Сєвєродонецьком.
Нагадаємо, генерал СБУ розказав, як виявити колаборантів серед влади і куди звертатись.
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