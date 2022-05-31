СБУ викрила агентів Росії в "Укроборонпромі"

Від початку повномасштабної агресії Росії українська спецслужба викрила понад 360 російських агентів.

Служба безпеки України викрила російську агентуру в "Укроборонпромі" та затримала колаборантів, які розвідували позиції ЗСУ на сході.

Про це повідомляє СБУ.

Загалом, від початку повномасштабної російської агресії, СБУ викрила понад 360 російських агентів і більше 5 тис. колаборантів.

Із останніх затримань, зокрема:

У Києві:

Контррозвідка СБУ за сприяння підрозділу безпеки "Укроборонпрому" викрила співробітника одного з оборонних підприємств на агітації на користь Росії.

Також за матеріалами СБУ до 5 років ув’язнення засуджено громадянина Росії, який закликав киян співпрацювати з ворогом.

На Донеччині:

В ході спецоперації ліквідовано російську агентурну мережу, яка розвідувала позиції ЗСУ на східному фронті. Одного агента затримано у Слов’янську, іншого – у Краматорському районі.

У Харкові:

Співробітники СБУ викрили двох колишніх учасників незаконних збройних формувань ОРДЛО.

У Луганській області:

За матеріалами СБУ до 8 та 10 років ув’язнення засуджено двох командирів так званої "ЛНР", яких захопили у полон під Сєвєродонецьком.

Нагадаємо, генерал СБУ розказав, як виявити колаборантів серед влади і куди звертатись.

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