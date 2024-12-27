Малюк вывел Контрразведку СБУ на новый уровень – эксперт

Глава СБУ Василий Малюк вывел работу контрразведки на качественно новый уровень. Сегодня это один из самых эффективных департаментов Службы Безопасности Украины.

Об этом пишет политолог Александр Черненко в день Контрразведки СБУ.

Эксперт подчеркивает, что СБУ ежедневно разоблачает агентов РФ, наводчиков и поджигателей военной техники. С начала полномасштабной войны уже разоблачили 93 агентурные сети (47 в 2023 году и 46 в 2024-м). Причем Служба разгромила основные российские сети в первый год полномасштабного вторжения. Сейчас враг активно ищет новые формы для вербовки и работы собственных агентов. Однако контрразведчики. разоблачают и оперативно задерживают пророссийских предателей", — акцентирует внимание экс-нардеп.

По мнению политолога, о качестве работы контрразведки говорит тот факт, что Служба задерживает 100% завербованных россиянами поджигателей военной техники. "Среди задержанных контрразведкой также известны политики разных политических сил, которые вели подрывную деятельность против Украины в интересах кремля. Их перечень известен всем: от Нестора Шуфрича до Александра Дубинского. Также контрразведчики СБУ предупредили несколько кровавых терактов, которые россияне готовили в Киеве и других городах.. Например, рашисты планировали теракты на 9 мая и в октябре. 2024 года", — напоминает Черненко.

"Лучшая работа контрразведчика – та, которую не замечает простой гражданин. Думаю, если бы знала об объеме масштабов делать нашу контрразведку, то был бы поражен. Каждый разоблаченный агент, задержанный предатель или разрушенная агентурная сеть – это десятки или сотни спасенных жизней", – резюмирует Черненко.

Напомним ранее стало известно, что СБУ нейтрализовала агентурную сеть российского игры, которая должна была организовать массовое сход с поездов Укрзализныци.

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